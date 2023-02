Meta, tagli in vista: a rischio migliaia di posti di lavoro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dopo aver tagliato oltre 11mila posti di lavoro l’anno scorso, pari al 13% della sua forza lavoro, il colosso statunitense Meta che controlla tra gli altri Facebook e Instagram si appresta a tagliare altre migliaia di posti di lavoro. A rivelarlo è il ‘Washington Post’. Il colosso di Mark Zuckerberg, scrive il quotidiano statunitense, “si prepara a un nuovo giro di tagli di posti di lavoro in uno sforzo di riorganizzazione e ridimensionamento che potrebbe interessare migliaia di lavoratori”. Oltre a prendere di mira i manager, la società, sottolinea il ‘Washington Post’, “sta anche prendendo in considerazione tagli più tradizionali, tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dopo averato oltre 11miladil’anno scorso, pari al 13% della sua forza, il colosso statunitenseche controlla tra gli altri Facebook e Instagram si appresta aare altredidi. A rivelarlo è il ‘Washington Post’. Il colosso di Mark Zuckerberg, scrive il quotidiano statunitense, “si prepara a un nuovo giro dididiin uno sforzo di riorganizzazione e ridimensionamento che potrebbe interessaredi lavoratori”. Oltre a prendere di mira i manager, la società, sottolinea il ‘Washington Post’, “sta anche prendendo in considerazionepiù tradizionali, tra ...

