Meta, procura Milano indaga su presunta evasione da 870 milioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo su Meta, l’azienda proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram, per presunto omesso versamento dell’Iva per circa 870 milioni di euro. E’ quanto emerge dopo gli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza che riguardano la mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte del colosso dei social, con riferimento agli anni che vanno dal 2015 al 2021. L’indagine, come scrive oggi Il Fatto Quotidiano, è stata avviata dalla procura europea, ma è stata poi trasferita per competenza alla procura milanese e ora affidata al pm Giovanni Polizzi. La presunta Iva non pagata da Meta riguarda, semplificando, le iscrizioni gratuite ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ladiha aperto un fascicolo su, l’azienda proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram, per presunto omesso versamento dell’Iva per circa 870di euro. E’ quanto emerge dopo gli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza che riguardano la mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte del colosso dei social, con riferimento agli anni che vanno dal 2015 al 2021. L’indagine, come scrive oggi Il Fatto Quotidiano, è stata avviata dallaeuropea, ma è stata poi trasferita per competenza allamilanese e ora affidata al pm Giovanni Polizzi. LaIva non pagata dariguarda, semplificando, le iscrizioni gratuite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omesso versamento dell'Iva da parte di Meta per circa 870 milioni d… - fanpage : #Meta finisce sotto inchiesta - Lelecottero : Il problema è l'evasione degli idraulici. ?? Meta, la procura di Milano indaga su presunta evasione da 870 milioni.… - News24_it : Meta, procura Milano indaga su presunta evasione da 870 milioni - ItaliaStartUp_ : Bufera giudiziaria su Meta. “Evasione per 870 milioni”, l’indagine a Milano - Il Tempo -