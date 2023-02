Meta indagata dalla Procura di Milano: non avrebbe versato 870 milioni di Iva (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Meta, la multinazionale che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp, è finita nel mirino della Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo per omesso versamento dell'Iva per 870 milioni di euro. La ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023), la multinazionale che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp, è finita nel mirino delladi, che ha aperto un fascicolo per omesso versamento dell'Iva per 870di euro. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Meta indagata a Milano per 870 milioni di Iva non versata - WIRED Italia - ItaliaStartUp_ : Meta indagata a Milano per 870 milioni di Iva non versata - globalistIT : - occhio_notizie : L'indagine è stata avviata dalla Procura europea per poi passare, per competenza, ai pm di Milano - riccardarosso : @DomPer888 ??????che critica del cazzo .Avete in maggioranza la media di 70enni + #Berlusconi che ne ha quasi 90 e vis… -