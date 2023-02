Meta e Zuckerberg nei guai per l' evasione da 870 milioni | bufera giudiziaria

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuovicon la giustizia per Facebook. La Procura di Milano sta indagando per omesso versamento dell'Iva, tra il 2015 e il 2021, per un ammontare di circa 870di euro da parte di, la società che controlla Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger. Il fascicolo è stato trasmesso ai pm del capoluogo lombardo dai colleghi della Procura europea antifrode (Eppo). La cifra contestata al colosso americano di Markè stata conteggiata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. La notizia degli accertamenti fiscali è stata anticipata da Il Fatto Quotidiano, ma trova conferma in ambienti inquirenti milanesi. La presunta Iva non pagata dariguarda, semplificando, le iscrizioni gratuite degli utenti sulle sue piattaforme Facebook o Instagram ‘in ...

tra il 2015 e il 2021, per un ammontare di circa 870 milioni di euro da parte di, la società ... La cifra contestata al colosso americano di Markè stata conteggiata dal Nucleo di ...È stato lo stesso amministratore delegato Markad annunciare sul suo profilo che sono cominciate le sperimentazioni per il lancio diVerified. In pratica per avere la spunta blu del ...

