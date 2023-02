Messina Denaro | rito abbreviato per 27 presunti favoreggiatori | c’è anche il capomafia Franco Luppino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Saranno processati con il, che prevede lo sconto di un terzo della pena, 27 dei 35 imputati per mafia, droga ed estorsione coinvolti nell’inchiesta che, a settembre scorso, ha decapitato i clan di Campobello di Mazara, Marsala e Mazara del Vallo e portato in cella fedelissimi del boss Matteocome il. In sei verranno processati in ordinario e il 9 marzo saranno davanti al gup in udienza preliminare; due le posizioni ancora da definire. A chiedere l’, oltre allo stesso, sono stati, tra gli altri,ed Ernesto Raia, Antonino Cuttone, Piero Di Natale, Vincenzo Spezia. Il pm della Dda Francesca Dessì concluderà la requisitoria il 23 marzo. Il gup ...