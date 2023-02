Messina Denaro firma i verbali di arresto, le foto storiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tre nuovi scatti che colgono il momento in cui Matteo Messina Denaro firma il verbale di arresto. Poco prima, il 16 gennaio scorso, i carabinieri del Ros e del Gis lo hanno bloccato all`esterno della clinica `La Maddalena` di via San Lorenzo a Palermo, dove era andato per curarsi. All`interno di un hangar c`era la base operativa dei militari del Gruppo intervento speciale e reparto operativo speciale. Quelle che Messina Denaro sta mettendo mentre viene fotografato sono le firme di rito. Sono foto storiche: dopo trent`anni finiva la latitanza di Matteo Messina Denaro. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tre nuovi scatti che colgono il momento in cui Matteoil verbale di. Poco prima, il 16 gennaio scorso, i carabinieri del Ros e del Gis lo hanno bloccato all`esterno della clinica `La Maddalena` di via San Lorenzo a Palermo, dove era andato per curarsi. All`interno di un hangar c`era la base operativa dei militari del Gruppo intervento speciale e reparto operativo speciale. Quelle chesta mettendo mentre vienegrafato sono le firme di rito. Sono: dopo trent`anni finiva la latitanza di Matteo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato ieri i #Carabinieri che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e catt… - GiovaQuez : La guida ai ristoranti di Messina Denaro. Le abitudini sessuali di Messina Denaro. I film da guardare secondo Messi… - Corriere : Il boss Messina Denaro e la guerra in Ucraina. «Non è colpa di Putin, l’occidente smetta di fornire armi» - NICOLACATAR : Dice Putin “Hanno cominciato loro!” Si è attenuto strettamente alle versioni di Messina Denaro, Santoro, Travaglio… - kiara86769608 : RT @antimafia2000: Non è l'Arena, Messina Denaro: ''Zelensky buffone. Perché non gli dicono di dimettersi?'' -