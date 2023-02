Messi torna a Barcellona? Incontro tra Laporta e il padre di Leo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo che Lionel Messi è apparso a Barcellona per cena con i suoi amici Busquets e Jordi Alba , il programma Tot Costa di Catalunya Ràdio ha rivelato che Joan Laporta ha incontrato Jorge Messi , padre dell’attuale giocatore del Psg. In tale Incontro, secondo le informazioni trapelate, si è parlato del futuro del giocatore, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e ancora deve essere rinnovato. Finora è bene precisare che né Laporta né il Barcellona hanno mai voluto chiudere la porta a un ipotetico ritorno di Messi al Barcellona. Sebbene la famiglia Messi abbia espresso i propri dubbi, sia nelle controverse dichiarazioni di Matías che nelle stesse parole di Jorge la scorsa settimana a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo che Lionelè apparso aper cena con i suoi amici Busquets e Jordi Alba , il programma Tot Costa di Catalunya Ràdio ha rivelato che Joanha incontrato Jorgedell’attuale giocatore del Psg. In tale, secondo le informazioni trapelate, si è parlato del futuro del giocatore, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e ancora deve essere rinnovato. Finora è bene precisare che néné ilhanno mai voluto chiudere la porta a un ipotetico ritorno dial. Sebbene la famigliaabbia espresso i propri dubbi, sia nelle controverse dichiarazioni di Matías che nelle stesse parole di Jorge la scorsa settimana a ...

