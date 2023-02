Messi, futuro in bilico: incontro tra il padre agente e il Barcellona (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ormai da mesi il futuro di Lionel Messi è in bilico. Il rinnovo con il PSG non è ancora arrivato e a giugno il suo contraddo è in scadenza. Ecco quindi che riappare sullo sfondo il Barcellona. Secondo “Catalunya Radio”, lo scorso giovedì il presidente blaugrana Joan Laporta avrebbe incontrato Jorge Messi, papà e agente di Leo. Il Barça non ha mai chiuso al ritorno del campione argentino, che però dovrebbe accettare un ingaggio ridotto vista la situazione economica del suo vecchio club ma in Catalogna filtra un pizzico di ottimismo: questo incontro viene visto come un primo passo per riallacciare i rapporti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ormai da mesi ildi Lionelè in. Il rinnovo con il PSG non è ancora arrivato e a giugno il suo contraddo è in scadenza. Ecco quindi che riappare sullo sfondo il. Secondo “Catalunya Radio”, lo scorso giovedì il presidente blaugrana Joan Laporta avrebbe incontrato Jorge, papà edi Leo. Il Barça non ha mai chiuso al ritorno del campione argentino, che però dovrebbe accettare un ingaggio ridotto vista la situazione economica del suo vecchio club ma in Catalogna filtra un pizzico di ottimismo: questoviene visto come un primo passo per riallacciare i rapporti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Messi, futuro in bilico: incontro tra il padre agente e il #Barcellona - ROGER58356987 : @lauraboldrini È il tuo cervello che offende! Adesso nn si può avere la LIBERTÀ di provare un sentimento xk se si s… - pasqualeriga : @ellyesse Voglio sperare che non sia lei a scrivere certe minchiate, “l’unica sciagura” ? Quindi tutto il resto è a… - mlcr84 : @KersevanRoberto @lanaturafa Si si, é il passato e parte del presente (che perde i pezzi). Forse per loro sarà anch… - Daniele53277512 : @VEParsi1 Mica come noi che siamo messi benissssimo. Ci aspetta un futuro roseo. Ci credo tantissimo @CredoAtutto e vi stimo tutti @ColuiDi -