"Messi-Barcellona, riunione in corso": notizia a sorpresa dalla Spagna!

L'avventura di Lionel Messi al Paris Saint-Germain potrebbe essere già ai titoli di coda. Il contratto del Campione del Mondo è in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo di contratto non è sicuro. Per il suo futuro, negli ultimi mesi, si era parlato anche di un possibile approdo in MLS, dove l'Inter Miami di David Beckham farebbe di tutto per portarlo in America. Dalla Spagna, però, emergono nuovi e clamorosi dettagli riguardo il futuro dell'attaccante argentino.

Incontro segreto tra il padre di Messi e il Barcellona

In un tweet di Tancredi Palmeri si legge che, secondo quanto riportato dalla radio catalana, il padre di Messi, Jorge, avrebbe incontrato il Barcellona. Una riunione "segreta".

