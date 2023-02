Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi, 22 febbraio 2023, è il Mercoledì delle Ceneri, una celebrazione molto importante per i cattolici, che ci proietta nel periodo della Quaresima. Si tratta del periodo di 40 giorni che precede la Santa Pasqua. Una Giornata quella del Mercoledì delle Ceneri in cui si rispetta il digiuno e l’astinenza dalle carni. Dopo lo stop imposto dalla pandemia prima e dal dolore al ginocchio dopo del Santo Padre dopo, Papa Francesco oggi presiederà la tradizionale processione dell’Aventino. Ecco dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco. In ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi, 22 febbraio 2023, è il, una celebrazione molto importante per i cattolici, che ci proietta nel periodo della Quaresima. Si tratta del periodo di 40 giorni che precede la Santa Pasqua. Una Giornata quella delin cui si rispetta il digiuno e l’astinenza dalle carni. Dopo lo stop imposto dalla pandemia prima e dal dolore al ginocchio dopo del Santo Padre dopo,oggi presiederà la tradizionale processione dell’Aventino. Eccointv e inladelcon. In ...

