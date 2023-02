Meret resta con i piedi per terra: “Sono contento quando accade ma non bisogna abbassare la guardia” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Termina sul risultato di 0-2 il match andato in scena in Germania tra Eintracht Francoforte e Napoli. Nel post partita, in mixed zone, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’estremo difensore azzurro Alex Meret. Anche questa sera i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata. Alex MeretMeret: “Sono sempre contento quando non si subisce gol” Queste le sue parole: Dobbiamo pensare partita per partita come abbiamo sempre fatto quest’anno ed è questo che ci sta portando grandi frutti. Oggi è stata una bella prestazione, una buona vittoria in un campo difficile. Ci aspetta una gara complicata al ritorno, in cui partiamo da un buon vantaggio ma non dobbiamo abbassare la guardia. Va ripetuta la prestazione fatta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Termina sul risultato di 0-2 il match andato in scena in Germania tra Eintracht Francoforte e Napoli. Nel post partita, in mixed zone, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’estremo difensore azzurro Alex. Anche questa sera i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata. Alex: “semprenon si subisce gol” Queste le sue parole: Dobbiamo pensare partita per partita come abbiamo sempre fatto quest’anno ed è questo che ci sta portando grandi frutti. Oggi è stata una bella pzione, una buona vittoria in un campo difficile. Ci aspetta una gara complicata al ritorno, in cui partiamo da un buon vantaggio ma non dobbiamola. Va ripetuta la pzione fatta ...

