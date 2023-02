Mercoledì delle Ceneri | il rito della “renghe”

Leggi su udine20

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel nordest, e in particolar modo a Udine, il giorno, destinato al digiuno, o perlomeno al mangiar magro, è caratterizzato dalla presenza di un piatto unico sulle tavole di molte famiglie e praticamente di tutti ristoranti: si tratta” in lingua friulana, l’aringa in italianoE quindi per tutti gli amantitradizioni ebuona cucina eccovi la ricetta de: Ingredienti per 8 persone Un’aringa affumicata intera;1 litro di latte;olio extravergine d’oliva. Preparazione Bollire l’aringa nel latte per 10 minuti. Questo la dissala, la rende morbida e nel contempo permette di spellarla con facilità. Una volta raffreddata, dunque, si spella, si apre e si spina. Quindi si sfiletta, si pone su di un piatto e si copre di olio ...