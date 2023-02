Mercedes-Benz GLC - Anche la Coupé si rinnova: stessa ricetta, ma con più stile (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La GLC è la Mercedes-Benz più venduta nel mondo e una fetta significativa di clienti la preferisce così: Coupé. Questa variante più sofisticata, caratterizzata da una linea del padiglione che scende dolcemente verso una coda ben raccolta e vagamente appuntita, è stata prevista sin dalla prima generazione del modello. E Anche in questa seconda serie si palesa a circa un anno di distanza dalla presentazione della versione puramente Suv. Il suo debutto, ormai imminente (forse la vedremo nel giro di un mese) in vista del lancio commerciale entro la prossima estate, era dunque ampiamente annunciato e per buona parte riproporrà contenuti già visti mesi fa sulla sorella. Ma la GLC Coupé ha una propria, spiccata personalità che si riflette sullo stile, sulle proporzioni e sull'abitabilità, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La GLC è lapiù venduta nel mondo e una fetta significativa di clienti la preferisce così:. Questa variante più sofisticata, caratterizzata da una linea del padiglione che scende dolcemente verso una coda ben raccolta e vagamente appuntita, è stata prevista sin dalla prima generazione del modello. Ein questa seconda serie si palesa a circa un anno di distanza dalla presentazione della versione puramente Suv. Il suo debutto, ormai imminente (forse la vedremo nel giro di un mese) in vista del lancio commerciale entro la prossima estate, era dunque ampiamente annunciato e per buona parte riproporrà contenuti già visti mesi fa sulla sorella. Ma la GLCha una propria, spiccata personalità che si riflette sullo, sulle proporzioni e sull'abitabilità, ...

