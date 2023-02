Mercato, Napoli: Aggiornamenti sul Rinnovo con l’Ag. Di Lorenzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha espresso parole di elogio nei confronti di CalcioNapoli24 TV. “Il Napoli è uno dei club più forti in Europa, una squadra che gioca un calcio incredibile. Ma i complimenti più belli che riceve Di Lorenzo sono quelli che riguardano i suoi aspetti umani: è un grande capitano, prima di tutto un grande uomo. La serata di ieri è stata un’altra tappa importante nella carriera di Giovanni e del Napoli.” Sulla crescita di Di Lorenzo: “Ricorda Lahm? I complimenti sono sempre importanti, soprattutto quando arrivano da un intenditore come Di Canio. Giovanni è diventato un grande interprete del suo ruolo, ma non è a me a stabilire se sia il migliore in assoluto. Ai miei ragazzi dico sempre di non farsi prendere dall’entusiasmo, perché il calcio ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di, ha espresso parole di elogio nei confronti di Calcio24 TV. “Ilè uno dei club più forti in Europa, una squadra che gioca un calcio incredibile. Ma i complimenti più belli che riceve Disono quelli che riguardano i suoi aspetti umani: è un grande capitano, prima di tutto un grande uomo. La serata di ieri è stata un’altra tappa importante nella carriera di Giovanni e del.” Sulla crescita di Di: “Ricorda Lahm? I complimenti sono sempre importanti, soprattutto quando arrivano da un intenditore come Di Canio. Giovanni è diventato un grande interprete del suo ruolo, ma non è a me a stabilire se sia il migliore in assoluto. Ai miei ragazzi dico sempre di non farsi prendere dall’entusiasmo, perché il calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoOlivs : Parere sul mercato del #Napoli , son convinto che #Osimhen a giugno andrà via. Dopo una stagione del genere diffici… - napolista : Julio Cruz: «#Spalletti è un maestro di calcio» A Repubblica: «Il Napoli mi ha sorpreso. Non me l’aspettavo. È fr… - atsinorfos : @Cucuzinho7 Dipende da molti fattori. Se la società alza l’asticella, l’allenatore si adegua e infonde la giusta me… - atsinorfos : @Zoroback_023 Sto qua tempo fa ci ha provato anche con me: “voglio vedere cosa dicevi quest’estate sul mercato del… - infoitsport : Mercato Napoli, Osimhen: “Futuro? L’interesse dei grandi club…” -