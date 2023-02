Mercato Milan – Dest non verrà riscattato: ecco quanto risparmierà il club (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Milan ha deciso di non sborsare la cifra richiesta dal Barcellona per il riscatto di Sergino Dest: ecco quanto risparmierà il club Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilha deciso di non sborsare la cifra richiesta dal Barcellona per il riscatto di Serginoil

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il mercato nell’era RedBird: come il #Milan utilizza dati e algoritmi #calciomercato - AntoVitiello : ?? I primi frutti del mercato estivo. Pagato solo 6 milioni, Malick #Thiaw nei novanta minuti contro il #Tottenham è… - PianetaMilan : Mercato Milan – #Dest non verrà riscattato: ecco quanto risparmierà il club #ACMilan #Milan #SempreMilan - paulmoscowix : RT @MatteDj23: Il Milan “risparmia”, fosse successo all’Inter avreste parlato per mesi di “mercato sbagliato, soldi buttati, ecc” Adli e Vr… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – #Sportiello prenderà il posto in rosa di #Tatarusanu - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #t… -