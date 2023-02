Mentre la Juve si allena, Allegri prova i tiri in porta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vigilia della sfida di Europa League con il Nantes per la Juve di Massimiliano Allegri che allenta la tensione provando i tiri in ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vigilia della sfida di Europa League con il Nantes per ladi Massimilianoche allenta la tensionendo iin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shirko19833333 : @realvarriale ma perché dovrebbero far riflettere solo ed esclusivamente i commenti del tutto personali di personag… - LGiandotti : @danielelozzi Una annata storta può capitare. Sono le italiane che non sono riuscite a stare al passo. L'ultima fin… - Robi23771437 : RT @Boboj29: CHI VA PIANO VA SANO E LONTANO Chi va piano ,mettera' piu' tempo ad arrivare ma e' sicuro di arrivare Di certo non e' quello c… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, aspettando i convocati per Nantes c'è #Pogba in gruppo. Mentre #Chiesa... - andreamusso97 : RT @cmdotcom: #Juve, aspettando i convocati per Nantes c'è #Pogba in gruppo. Mentre #Chiesa... -