Meloni: «Ricordare Attanasio e Iacovacci non è solo un dovere, è un atto di giustizia e amore»

I messaggi di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, la commemorazione al Senato, i messaggi numerosi della politica, ma anche l'annuncio di progetti operativi dedicati alla sua memoria fatto dal governo. Non è solo un ricordo formale quello che l'Italia tributa all'Ambasciatore Luca Attanasio e con lui al Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo, che oggi, due anni fa, furono uccisi in Congo mentre si trovavano in missione con un convoglio delle Nazioni Unite.

Mattarella: «La Repubblica italiana ricorda il sacrificio di chi ha dato la vita per le istituzioni»

«La Repubblica Italiana conserva la memoria del sacrificio loro e di tutti coloro che hanno generosamente dato la vita nel servire le Istituzioni», è stato il messaggio di Mattarella, accompagnato dalla «partecipe ...

