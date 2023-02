Meloni pronta a tornare a Roma | la notte in treno e il risveglio macchiato dalla lite Cav-Zelensky

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) dal nostro inviato a Przemysl. Occhiali da sole scuri, pantaloni e sneaker. Giorgiascende dalspeciale che da Kyiv l’ha riportata in Europa, nella cara Polonia, a Przemysl, la stazione dove venne sbertucciato Matteo Salvini con tanto di maglietta con la foto con Putin. E alla fine sempre qui si torna, agli alleati della premier. Lapassata danella prima carrozza del convoglio è stata quella della rabbia per la piega presamissione in Ucraina. Le parole dicontro Silvio Berlusconi sono destinate a lasciare il segno. Anche perché il Cav ha reagito. Per ora ha fatto sapere che il presidente ucraino, con l’invettiva di ieri, ha sbagliato bersaglio (come titola Il Giornale). Non solo il capo di Forza Italia tiene a far sapere che ...