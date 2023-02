"Meloni matrigna". Conte provoca? Sallusti lo zittisce con un gesto | Video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "La matrigna ce l'abbiamo in casa: è Giorgia Meloni". Giuseppe Conte, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, usa l'arma della ironia (discutibile) per commentare l'operato della premier. "Qual è il difetto della presidente del Consiglio?", gli chiede Floris. "Io ho l'impressione che siamo tornati a un governo tecnico - risponde l'ex premier, oggi capo politico del Movimento 5 Stelle e di fatto vero leader dell'opposizione -. Io mi pongo qui nei panni di un elettore di destra che ha votato la Meloni. Finalmente, governi tecnici, Draghi, non ne possiamo più... Governo politico, ce l'ha detto e ripetuto, batterà i pugni, i patrioti, difenderemo l'interesse nazionale... Scusate, ma non era l'Europa cattiva matrigna? Qua mi sa che la matrigna ce l'abbiamo in casa. Addirittura ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Lace l'abbiamo in casa: è Giorgia". Giuseppe, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, usa l'arma della ironia (discutibile) per commentare l'operato della premier. "Qual è il difetto della presidente del Consiglio?", gli chiede Floris. "Io ho l'impressione che siamo tornati a un governo tecnico - risponde l'ex premier, oggi capo politico del Movimento 5 Stelle e di fatto vero leader dell'opposizione -. Io mi pongo qui nei panni di un elettore di destra che ha votato la. Finalmente, governi tecnici, Draghi, non ne possiamo più... Governo politico, ce l'ha detto e ripetuto, batterà i pugni, i patrioti, difenderemo l'interesse nazionale... Scusate, ma non era l'Europa cattiva? Qua mi sa che lace l'abbiamo in casa. Addirittura ...

