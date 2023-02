Meloni in Ucraina teleguidata dagli States (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà”. È quanto ha detto Giorgia Meloni al suo arrivo a Kiev dove, ieri mattina, la premier è stata accolta dalla delegazione del governo ucraino con un mazzo di rose e da una rappresentanza dell’Ambasciata italiana e dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. La Meloni ce la mette tutta per nascondere la delusione di un viaggio che avrebbe desiderato molto più appariscente La presidente del Consiglio ce la mette tutta per nascondere la delusione di un viaggio che avrebbe desiderato molto più appariscente e che invece è stato smorzato dalla visita del presidente Usa Joe Biden. È una Giorgia Meloni che prova a riprendersi la scena internazionale, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà”. È quanto ha detto Giorgiaal suo arrivo a Kiev dove, ieri mattina, la premier è stata accolta dalla delegazione del governo ucraino con un mazzo di rose e da una rappresentanza dell’Ambasciata italiana e dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Lace la mette tutta per nascondere la delusione di un viaggio che avrebbe desiderato molto più appariscente La presidente del Consiglio ce la mette tutta per nascondere la delusione di un viaggio che avrebbe desiderato molto più appariscente e che invece è stato smorzato dalla visita del presidente Usa Joe Biden. È una Giorgiache prova a riprendersi la scena internazionale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Combatteremo per voi e la vostra libertà'. Lo ha detto la presente del consiglio Giorgia Meloni alle aut… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky: 'La casa di Berlusconi non è mai stata bombardata'. Il presidente ucraino critico con il Cav du… - BPetru8 : RT @gildacana: La Meloni frigna dall'Ucraina :aiutatemi a far capire agli italiani che questa è la cosa giusta. Ovvero non rispetta il vole… - Gianl1974 : 1/2 ???????? L'Italia fornirà il sesto pacchetto di aiuti militari all'Ucraina - Il premier Meloni durante una conferen… -