Meloni e il duro messaggio a Putin: “Vedere i peluche dei bambini vicino alle lapidi non ha senso. L’ego non giustifica i morti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sulla ricerca di una soluzione di pace Meloni spiega che «è l’obiettivo al quale tutti tendiamo, pensare che a qualcuno piaccia la guerra o sostenere la guerra è fuori dai radar del buon senso» Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sulla ricerca di una soluzione di pacespiega che «è l’obiettivo al quale tutti tendiamo, pensare che a qualcuno piaccia la guerra o sostenere la guerra è fuori dai radar del buon

