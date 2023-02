Meloni a Zelensky: “Con l’Ucraina fino alla fine” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Ileana Sciarra) – La giornata è lunghissima e parte in forte ritardo sul timing, sulla tabella di marcia alla quale ha lavorato in stretto riserbo Palazzo Chigi, ma Giorgia Meloni onora tutti gli appuntamenti in programma, per portare “gli occhi degli italiani” lì dove da un anno ormai imperversa la guerra. Più volte il presidente del Consiglio si commuove nelle tappe di questo viaggio, iniziato alla stazione di Kiev e terminato in tarda serata, di nuovo sul treno che la riporterà in Polonia. A Bucha arriva sotto la pioggia battente, i piedi nel fango. Le autorità locali la scortano raccontando un massacro destinato a restare nella storia, le violenze, gli stupri, le fosse comuni: alle vittime rende omaggio deponendo dei fiori rossi, tra i peluche dei bambini, i giochi e le foto ricordo, la medaglia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Ileana Sciarra) – La giornata è lunghissima e parte in forte ritardo sul timing, sulla tabella di marciaquale ha lavorato in stretto riserbo Palazzo Chigi, ma Giorgiaonora tutti gli appuntamenti in programma, per portare “gli occhi degli italiani” lì dove da un anno ormai imperversa la guerra. Più volte il presidente del Consiglio si commuove nelle tappe di questo viaggio, iniziatostazione di Kiev e terminato in tarda serata, di nuovo sul treno che la riporterà in Polonia. A Bucha arriva sotto la pioggia battente, i piedi nel fango. Le autorità locali la scortano raccontando un massacro destinato a restare nella storia, le violenze, gli stupri, le fosse comuni: alle vittime rende omaggio deponendo dei fiori rossi, tra i peluche dei bambini, i giochi e le foto ricordo, la medaglia ...

