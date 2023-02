Meloni a Putin | tutto questo non ha senso Ira Berlusconi | la premier non mi ha difeso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #22febbraio: #superbonus e villette, addio anticipato;… - ilfoglio_it : Mentre Meloni era a Kyiv, il capogruppo del Lega al Senato, Massimiliano Romeo, chiede una revisione della linea. '… - TgLa7 : Appuntamento martedì 21 febbraio alle 17 per uno speciale con Enrico Mentana dedicato al discorso di Putin e quello… - FloydJethro69 : RT @strange_days_82: Orsini : 'Berlusconi ha ragione'.La commissione europea è un gruppo di servi della Casa Bianca. #cartabianca #Orsini #… - SlappyGold : RT @Sara_fromArda: Compratelo, leggetelo, regalatelo. Solo se il popolo si sveglia dall'ipnosi televisiva potremo fermare questa follia. «… -

- Profondamente scossa, di ritorno dal suo viaggio a Kiev, la premier si rivolge direttamente al presidete russo: 'Quando vedi i peluche dei bambini vicino ai fiori, non ha senso', dice. Laha ribadito il pieno appoggio del governo italiano all'Ucraina. A Roma ha trovato i malumori di Berlusconi, risentito per non essere stato da lei pubblicamente difeso dagli attacchi di ZelenskyChe cosa pensa della posizione della premier italiana 'Penso che Giorgiastia sbagliando ... come peraltroha chiarito ancora nel suo ultimo discorso alla Duma. La responsabilità di ...

Meloni: “Parole di Putin sugli aiuti in pandemia Dal 24 febbraio il mondo è cambiato e non per una… Il Fatto Quotidiano

Ucraina, Meloni su discorso Putin: "Propaganda già sentita" Adnkronos

Ucraina, Giorgia Meloni: "A Putin direi che tutto questo non ha senso" TGCOM

Meloni e il duro messaggio a Putin: “Vedere i peluche dei bambini vicino alle lapidi non ha senso. L’ego non … La Stampa

Meloni: "Da Putin speravo parole diverse, solo propaganda" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ormai è chiaro che Silvio Berlusconi sia come una scheggia impazzita le cui uscite imprevedibili potrebbero mettere tutto in discussione.La commozione della premier mostrano una politica nuova, rinnovata, dalla capacità femminile di provare e mostrare empatia ...