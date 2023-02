Meloni a Kiev, per i siti stranieri è una visita storica. Ma i giornaloni italiani si aggrappano alla tosse (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una visita storica che resterà negli annali, quella di Giorgia Meloni a Kiev. Dal forte impatto simbolico ma anche politico-strategico. I gesti e le parole del premier davanti alla stampa estera, insieme con il presidente Zelensky, sgombrano qualsiasi dubbio sulla postura atlantica dell’Italia. Meloni a Kiev, l’interesse dei siti stranieri Per i siti stranieri è una missione da monitorare con grande interesse ma per i giornaloni italiani, a corto di argomenti contro la politica estera del governo, si tratta di una scampagnata o poco più. Da fotografare con un profluvio di particolari frivoli, la tosse del premier in treno, per oscurarne il dato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unache resterà negli annali, quella di Giorgia. Dal forte impatto simbolico ma anche politico-strategico. I gesti e le parole del premier davantistampa estera, insieme con il presidente Zelensky, sgombrano qualsiasi dubbio sulla postura atlantica dell’Italia., l’interesse deiPer iè una missione da monitorare con grande interesse ma per i, a corto di argomenti contro la politica estera del governo, si tratta di una scampagnata o poco più. Da fotografare con un profluvio di particolari frivoli, ladel premier in treno, per oscurarne il dato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Il premier #Meloni a Kiev, le parole all'arrivo: 'Sono qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse a… - Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - Pierferdinando : Applaudo la Meloni a #Kiev, come ogni cittadino orgoglioso dell'Italia. Lo scontro politico interno è sacrosanto,… - RediStefano : RT @Gitro77: Dobbiamo ancora ricostruire le città italiane devastate dai terremoti, ma per la Meloni la priorità è inviare armi a Kiev e ri… - FoxOnTheRun__ : RT @Qua_Agatha: Giorgia #Meloni a #Kiev: 'Può contare sull'Italia, siamo con voi dall'inizio e lo saremo fino alla fine. Avete tutto il nos… -