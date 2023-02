Meloni a Kiev: “Noi siamo pronti a fornire ogni possibile assistenza” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) sia sul piano militare, civile, finanziario e umanitario Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato ieri pomeriggio a Kiev il Presidente Volodymy Zelensky, con il quale ha tenuto una conferenza stampa al termine della cerimonia di firma della Dichiarazione congiunta Italia-Ucraina. Successivamente, il Presidente Meloni ha reso omaggio al Muro del Ricordo dei Caduti per l’Ucraina con la deposizione di una corona di fiori. Nel corso della mattinata, le visite alla Chiesa Ortodossa di Sant’Andrea di Bucha e ai luoghi più colpiti dai bombardamenti della città di Irpin. Nel corso della conferenza stampa ha detto la Meloni: “Io sono particolarmente contenta di essere qui, ho fortemente voluto essere qui in una delle mie prime missioni bilaterali entro pochi mesi dall’avvio del nuovo governo. Ho voluto farlo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) sia sul piano militare, civile, finanziario e umanitario Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato ieri pomeriggio ail Presidente Volodymy Zelensky, con il quale ha tenuto una conferenza stampa al termine della cerimonia di firma della Dichiarazione congiunta Italia-Ucraina. Successivamente, il Presidenteha reso omaggio al Muro del Ricordo dei Caduti per l’Ucraina con la deposizione di una corona di fiori. Nel corso della mattinata, le visite alla Chiesa Ortodossa di Sant’Andrea di Bucha e ai luoghi più colpiti dai bombardamenti della città di Irpin. Nel corso della conferenza stampa ha detto la: “Io sono particolarmente contenta di essere qui, ho fortemente voluto essere qui in una delle mie prime missioni bilaterali entro pochi mesi dall’avvio del nuovo governo. Ho voluto farlo ...

