Meloni a Kiev | l’Italia torna protagonista

https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1-12.mp4 Italia-Ucraina, siamo in partita e indietro non si può più tornare. Giorgia Meloni in Ucraina, commossa tra le macerie dei bombardamenti russi, è un fatto con un alto valore simbolico ed emotivo. E mettiamoci pure la sostanza dell'incontro con il presidente Zelensky, nel quale, immagino, la premier avrà ribadito l'impegno di fornire al suo popolo e al suo esercito, al di là di ogni ragionevole dubbio, tutto l'aiuto che è nelle possibilità del nostro paese. Ma il fatto più rilevante, a mio avviso, è stato vedere l'Italia muoversi da protagonista affidabile sullo scenario internazionale. Sulla guerra ognuno è libero di pensarla come vuole, ma questa è una partita dalla quale non era e non è possibile chiamarsi fuori, pena finire in un isolamento ...

