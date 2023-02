Meloni a Kiev: “L’Italia non tentennerà. Siamo pronti a ricostruire l’Ucraina” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della premier Giorgia Meloni, pubblicata sul sito della presidenza ucraina, è un programma che sembra scolpito nella pietra: "L'Ucraina è pronta a riconoscere l'importante ruolo dell'Italia nella ricostruzione e nella rapida ripresa del Paese" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della premier Giorgia, pubblicata sul sito della presidenza ucraina, è un programma che sembra scolpito nella pietra: "L'Ucraina è pronta a riconoscere l'importante ruolo dell'Italia nella ricostruzione e nella rapida ripresa del Paese" L'articolo proviene da Firenze Post.

