Meloni a Kiev: Italia non tentenna. Zelensky contro Berlusconi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione russa: l'Italia non intende tentennare e non lo farà". Giorgia Meloni lo dice a chiare lettere al palazzo presidenziale di Kiev, a fianco di Volodymyr Zelensky, mentre volge al termine la sua visita nella capitale ucraina. Un impegno che intende fugare ogni dubbio sulla tenuta della sua maggioranza, anche se l'eco delle parole di Silvio Berlusconi arriva nella conferenza stampa. "Io credo - risponde secco il leader ucraino a chi gli chiede un commento - che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare né ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Ho ribadito il pieno sostegno dell'di fronte all'aggressione russa: l'non intendere e non lo farà". Giorgialo dice a chiare lettere al palazzo presidenziale di, a fianco di Volodymyr, mentre volge al termine la sua visita nella capitale ucraina. Un impegno che intende fugare ogni dubbio sulla tenuta della sua maggioranza, anche se l'eco delle parole di Silvioarriva nella conferenza stampa. "Io credo - risponde secco il leader ucraino a chi gli chiede un commento - che la casa dinon sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare né ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - Pierferdinando : Applaudo la Meloni a #Kiev, come ogni cittadino orgoglioso dell'Italia. Lo scontro politico interno è sacrosanto,… - sole24ore : ?? Durante la conferenza stampa congiunta Meloni-Zelensky a Kiev, è stato molto duro l’attacco lanciato dal presiden… - pinina3946 : RT @laura_ceruti: Io credo che ciò che ha fatto #Biden con quella rocambolesca visita a Kiev sia stato davvero qualcosa di grande, grande,… - LEBBY4EVER : RT @diMartedi: Giorgia Meloni a Kiev, Giuseppe Conte: 'Qui non c'è un mandato parlamentare, cosa sta promettendo?' #dimartedi https://t.… -