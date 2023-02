Meloni a Kiev: cosa c’è dietro il viaggio, oltre i “convenevoli” con Zelensky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Giorgia Meloni vola da Volodymyr Zelensky per un incontro ufficiale a Kiev. Ma, al di là degli scambi di convenevoli scontati tra il premier italiano e il presidente ucraino, è interessante vedere su cosa si potrebbero svilppare i rapporti tra i due Paesi, su un aspetto su cui si “mormora” da mesi: la ricostruzione in Ucraina. Meloni a Kiev, i convenevoli con Zelensky Fin qui siamo sull’ovvio, e il viaggio di Meloni a Kiev non poteva non esprimerlo. Il presidente del Consiglio ribadisce per l’ennesima volta il pieno sostegno all’Ucraina, anche con il supporto di armi, definite “il migliore strumento per la pace”: “Ho ribadito il pieno sostegno dell’Italia di fronte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Giorgiavola da Volodymyrper un incontro ufficiale a. Ma, al di là degli scambi discontati tra il premier italiano e il presidente ucraino, è interessante vedere susi potrebbero svilppare i rapporti tra i due Paesi, su un aspetto su cui si “mormora” da mesi: la ricostruzione in Ucraina., iconFin qui siamo sull’ovvio, e ildinon poteva non esprimerlo. Il presidente del Consiglio ribadisce per l’ennesima volta il pieno sostegno all’Ucraina, anche con il supporto di armi, definite “il migliore strumento per la pace”: “Ho ribadito il pieno sostegno dell’Italia di fronte ...

