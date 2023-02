Melizzano | successo per il Carnevale 2023 | soddisfatto il vice sindaco Galietta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un tripudio di bambini festanti, si è svolto nella sala Convegni del Comune dila manifestazione “” organizzato dal Comune di, che come sempre si è avvalso della collaborazione della Pro Loco Acquaviva, sempre più indispensabile per la riuscita degli eventi nel piccolo Comune sannita. E’ stata la conclusione di un evento sentito e partecipato, che già domenica aveva visto una manifestazione in piazza Roma con tante maschere, ma anche animazione e giochi. La manifestazione ha visto la partecipazione di tanti genitori e bambini che, nella cornice della Sala Convegni “Peppino Impastato” hanno dato vita a un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e del divertimento. “Vedere tanti bimbi felici e gioiosi” ha dichiarato il...