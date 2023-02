Melatonina, sonno e “dipendenza” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Molte volte Morfeo, il dio del sonno si può dimenticare di noi, e così l’insonnia ci presenta il conto. In questi casi, la maggior parte decide di ricorrere all’aiuto della Melatonina. Purtroppo però, questo rituale notturno si può trasformare in una dipendenza vera e propria. Diverse persone hanno dichiarato di aver assunto dosi elevate di Melatonina e quando sceglievano di abbandonarla hanno riscontrato diverse difficoltà ad addormentarsi. La Melatonina Si tratta di un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che veste un ruolo importante nella fisiologia del sonno e del ciclo sonno-veglia. La sua produzione e rilascio all’interno dell’organismo è regolato dalle condizioni di esposizione alla luce, con un incremento al buio e durante la notte per poi calare ... Leggi su moltouomo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Molte volte Morfeo, il dio delsi può dimenticare di noi, e così l’insonnia ci presenta il conto. In questi casi, la maggior parte decide di ricorrere all’aiuto della. Purtroppo però, questo rituale notturno si può trasformare in unavera e propria. Diverse persone hanno dichiarato di aver assunto dosi elevate die quando sceglievano di abbandonarla hanno riscontrato diverse difficoltà ad addormentarsi. LaSi tratta di un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che veste un ruolo importante nella fisiologia dele del ciclo-veglia. La sua produzione e rilascio all’interno dell’organismo è regolato dalle condizioni di esposizione alla luce, con un incremento al buio e durante la notte per poi calare ...

