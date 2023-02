Medvedev | Diritto a difenderci con armi nucleari Il Cremlino revoca la sovranità della Moldavia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Se la Russia non vince sarà fatta a pezzi, diritto di difenderci anche con armi nucleari'. All… - allakatallafru1 : RT @initlabor: ???????? MEDVEDEV: 'Se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi… - magzinemag : 'Abbiamo diritto di difenderci con #armi nucleari'. Lo ha detto il vice segretario russo #Medvedev. 'La #guerra può… - PattyRossy70 : RT @max1ci6: ???????? MEDVEDEV: 'Se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi a… - max1ci6 : ???????? MEDVEDEV: 'Se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con… -

'Se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia, allora abbiamo ildi difenderci con qualsiasi arma, compreso il nucleare'. E' quanto scrive l'ex presidente russo, Dmitry, in un commento su Telegram al discorso di Vladimir Putin, e in particolare all'...... lo ha dichiarato il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry, citato da Ria Novosti. "Se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia, allora abbiamo ildi ...

Medvedev: "Diritto a difenderci con armi nucleari". Il Cremlino revoca la sovranità della Mo Gazzetta del Sud

Guerra in Ucraina diretta, Medvedev: "Diritto a difenderci anche con ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Medvedev: se gli Usa vogliono sconfiggerci, abbiamo il diritto di ... Agenzia askanews

Ucraina, è muro contro muro. Il conflitto in tempo reale, giorno 363 - Lavrov, Russia e Cina difendono gli interessi reciproci - Lavrov, Russia e Cina difendono gli interessi reciproci RaiNews

Guerra Ucraina Russia. Zelensky contro Berlusconi ma Mosca invece lo difende. DIRETTA Sky Tg24

All’indomani del discorso di Putin, le parole incendiarie del vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo ...E' quanto scrive l'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, in un commento su Telegram al discorso di Vladimir Putin, e in particolare all'annuncio della decisione di sospendere la partecipazione della R ...