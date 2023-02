Medjugorje. Messaggio per oggi: mettere Dio al centro della nostra vita (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Madonna nel suo Messaggio per oggi, ci mette in guardia da tutto ciò che ci vuole allontana dall’unico vero bene. Lei vuole la nostra felicità e sa che non la troveremo mai nelle cose materiali, c’è solo Uno capace di realizzarci pienamente. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Madonna nel suoper, ci mette in guardia da tutto ciò che ci vuole allontana dall’unico vero bene. Lei vuole lafelicità e sa che non la troveremo mai nelle cose materiali, c’è solo Uno capace di realizzarci pienamente. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

