Maxi evasione Iva | la procura di Milano indaga su Meta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Ladiper omesso versamento dell'Iva, tra il 2015 e il 2021, per un ammontare di circa 870 milioni di euro da parte di, la società che controlla Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger. Il fascicolo è stato trasmesso ai pm del capoluogo lombardo dai colleghi dellaeuropea antifrode (Eppo). La cifra contestata al colosso americano di Mark Zuckerberg è stata conteggiata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. La notizia degli accertamenti fiscali è stata anticipata da Il Fatto quotidiano, ma trova conferma in ambienti inquirenti milanesi.

AGI - La Procura di Milano indaga per omesso versamento dell'Iva, tra il 2015 e il 2021, per un ammontare di circa 870 milioni di euro da parte di Meta , la società che controlla Facebook , Instagram ,...

Dalla magistratura belga arrivato un fascicolo su omessi versamenti dell'imposta tra il 2015 e il 2021 per 870 milioni. Nel mirino le società di Mark Zuckerberg per le iscrizioni alle piattaforme ...