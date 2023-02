Mauro Zarate sottoposto ad intervento chirurgico a Roma (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Società Cosenza Calcio informa che il calciatore Mauro Zarate, le cui condizioni erano state valutate dallo staff medico rossoblù, è stato sottoposto ad intervento chirurgico a Roma. L’intervento, eseguito dai chirurghi Stefano Lovati e Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. Il calciatore, che è stato seguito nella capitale dal fisioterapista Luigi Novello, proseguirà il percorso di riabilitazione. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Società Cosenza Calcio informa che il calciatore, le cui condizioni erano state valutate dallo staff medico rossoblù, è statoad. L’, eseguito dai chirurghi Stefano Lovati e Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. Il calciatore, che è stato seguito nella capitale dal fisioterapista Luigi Novello, proseguirà il percorso di riabilitazione. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

