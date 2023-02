Mattia Binotto torna a parlare di Ferrari: “SF-23? Non è mia…” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex direttore del box della Ferrari è tornato a parlare della Rossa di Maranello. Mattia Binotto ha abbandonato la scuderia italiana nella quale ha vissuto tantissimi anni lasciando campo libero al collega Frederic Vasseur che ha abbracciato il rosso dopo buoni risultati in Alfa Romeo. Cosa pensa l’ex team principal del Cavallino Rampante della nuova SF-23? Le parole di Mattia Binotto, ex Ferrari Il team principal della Ferrari Mattia Binotto – Photo credit: Ferrari.com“In Formula 1 non si parla di individuo, ma di gruppo completo. Questa è una macchina che è stata progettata l’anno scorso, nella quale ero con loro, però non è la mia vettura, è la vettura della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex direttore del box dellato adella Rossa di Maranello.ha abbandonato la scuderia italiana nella quale ha vissuto tantissimi anni lasciando campo libero al collega Frederic Vasseur che ha abbracciato il rosso dopo buoni risultati in Alfa Romeo. Cosa pensa l’ex team principal del Cavallino Rampante della nuova SF-23? Le parole di, exIl team principal della– Photo credit:.com“In Formula 1 non si parla di individuo, ma di gruppo completo. Questa è una macchina che è stata progettata l’anno scorso, nella quale ero con loro, però non è la mia vettura, è la vettura della ...

