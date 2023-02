Mattia Bani: riscoprirsi leader sotto la Lanterna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Difensore dal sicuro affidamento e con una grande esperienza tra Serie A e Serie BKT, Mattia Bani ha deciso di sposare anche in questa stagione la causa Genoa, ritornando a giocare in cadetteria: l’ultima esperienza nel campionato 2016 – 2017 con la maglia della Pro Vercelli.Classe ’93, il calciatore nativo di Borgo San Lorenzo (comune in provincia di Firenze), ha da sempre avuto un legame speciale coi colori rossoblù. Infatti, prima della sua vera esperienza nei dilettanti con la Fortis Juventus, Bani ha disputato una stagione nel settore giovanile del Grifone. Tanto girovagare in Italia, con parentesi importanti alla Pro Vercelli in Serie BKT e, soprattutto, in Serie A con le maglie di Chievo Verona prima e Bologna poi.Nella sessione estiva di mercato della stagione 2020 – 2021 il ritorno al Genoa, anche se c’è da annoverare una ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Difensore dal sicuro affidamento e con una grande esperienza tra Serie A e Serie BKT,ha deciso di sposare anche in questa stagione la causa Genoa, ritornando a giocare in cadetteria: l’ultima esperienza nel campionato 2016 – 2017 con la maglia della Pro Vercelli.Classe ’93, il calciatore nativo di Borgo San Lorenzo (comune in provincia di Firenze), ha da sempre avuto un legame speciale coi colori rossoblù. Infatti, prima della sua vera esperienza nei dilettanti con la Fortis Juventus,ha disputato una stagione nel settore giovanile del Grifone. Tanto girovagare in Italia, con parentesi importanti alla Pro Vercelli in Serie BKT e, soprattutto, in Serie A con le maglie di Chievo Verona prima e Bologna poi.Nella sessione estiva di mercato della stagione 2020 – 2021 il ritorno al Genoa, anche se c’è da annoverare una ...

