Matteo Renzi non deve aspettare | Terzo Polo | Richetti sfida l' ex premier

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Onorevole, scusi, ma che fine ha fatto il, l'orizzonte luminoso dei moderati, la proposta che spariglia ma non piglia? Da capogruppo della Camera di Azione/Italia Viva (più Azione che Italia Viva): farete il “partito unico”? Quando? E se sì, chi comanda,o Calenda? «Non infiliamoci in questa polemica triste, su chi comanda e chi arriva prima, la prego. Il partito unico è necessario: c'è già un podi riferimento e parte degli elettori ha dimostrato, non andando a votare, che serve una proposta politica lontana dal populismo, in chiave riformista». E sta bene. Ma le ripeto: alla fine chi comanda? «Che discorsi. Gli organigrammi non si fanno a freddo, a tavolino (almeno noi non facciamo così): bisogna resettare tutto, e su un foglio bianco ...