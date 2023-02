Mattarella alle finali di Coppa Italia di volley | «È un grande appassionato»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergiosugli spalti del PalaEur di Roma per la finale didi pallavolo maschile. Dopo aver partecipato all’inizio della prima serata del Festival di Sanremo,si concede un’altra partecipazione speciale, soprattutto spinta dalla sua passione personale per il. Il capo dello Stato sarà presente per la partita di domenica 26 febbraio per la gara conclusiva della final four, a cui parteciperanno Perugia, Trento, Milano e Piacenza. «La sua presenza alla finale certifica l’affetto che nutre verso la pallavolo – ha detto il presidente della Lega pallavolo Serie A, Massimo Righi – dimostrando anche una comunanza di valori col nostro ambiente. Sarà un onore per me accoglierlo al Palazzo dello sport». La passione per il ...