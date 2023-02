Mattarella a Palermo ai funerali del suo medico personale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte, a Palermo, presso la chiesa Regina Pacis, ai funerali del suo medico personale, Francesco Pitrolo, morto nei giorni scorsi improvvisamente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha preso parte, a, presso la chiesa Regina Pacis, aidel suo, Francesco Pitrolo, morto nei giorni scorsi improvvisamente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

