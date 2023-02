Matri: “Del Napoli mi impressiona più la consapevolezza di essere forti che il gioco” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex calciatore della Juventus, Alessandro Matri, prima della partita contro l’Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti: “Del Napoli non mi impressiona tanto il gioco, ma la consapevolezza di essere forti“. “Questo è stato uno dei problemi del Napoli del passato, quando si entrava nel vivo del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex calciatore della Juventus, Alessandro, prima della partita contro l’Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato deldi Luciano Spalletti: “Delnon mitanto il, ma ladi“. “Questo è stato uno dei problemi deldel passato, quando si entrava nel vivo del L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glmdj : @Giovannileo17 @CalcioFinanza gli stessi che nella stessa partita del gol di muntari non hanno convalidato il gol di matri? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DAZN - Matri: 'Del Napoli non mi stupisce più il gioco, ma la consapevolezza che ha' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Matri: 'Del Napoli non mi stupisce più il gioco, ma la consapevolezza che ha' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Matri: 'Del Napoli non mi stupisce più il gioco, ma la consapevolezza che ha' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Matri: 'Del Napoli non mi stupisce più il gioco, ma la consapevolezza che ha' -