Mata Leao, sesta vittoria consecutiva e primato consolidato

Tempo di lettura: < 1 minuto

Sesta vittoria consecutiva in sei partite per la Mata Leao che prosegue la sua marcia in vetta al campionato Uisp superando nel turno casalingo anche l'Avellino Bulls. Inizio un pò in sordina dei sanniti contro una formazione giovane, che fa della freschezza la sua arma migliore. Con il passare dei minuti la squadra di coach Marrone ha cominciato a macinare canestri sfruttando la maggiore fisicità dei lunghi e ricorrendo alla solita pressione a tutto campo che già nelle precedenti uscite ha messo in difficoltà le squadre avversarie. Ora per gli atleti della Mata Leao un solo giorno di riposo per poi tornare in campo. Domani, giovedì 23 febbraio, è infatti previsto il recupero della quinta giornata ad Altavilla Irpina alle ore ...

