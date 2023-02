MasterChef Italia 12, verso la finale: anticipazioni, ospiti e nuove prove (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il profumo della serata finale di MasterChef Italia 12 si fa sempre più intenso: ecco cosa accadrà nella prossima puntata. Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara, i sei cuochi amatoriali ­rimasti in gara, vedono la realizzazione del proprio sogno via via più vicina. La serata di domani, giovedì 23 febbraio – su Sky e in streaming su NOW – avrà in serbo per gli aspiranti chef le ultime prove. Dure ed emozionanti, grazie a queste, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi potrà continuare a concorrere per diventare il dodicesimo MasterChef d’Italia. Cosa accadrà nella prossima puntata di MasterChef Italia in onda il 23 febbraio (Sky Press Office) – VelvetMag MasterChef ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il profumo della seratadi12 si fa sempre più intenso: ecco cosa accadrà nella prossima puntata. Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara, i sei cuochi amatoriali ­rimasti in gara, vedono la realizzazione del proprio sogno via via più vicina. La serata di domani, giovedì 23 febbraio – su Sky e in streaming su NOW – avrà in serbo per gli aspiranti chef le ultime. Dure ed emozionanti, grazie a queste, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi potrà continuare a concorrere per diventare il dodicesimod’. Cosa accadrà nella prossima puntata diin onda il 23 febbraio (Sky Press Office) – VelvetMag...

