MasterChef Italia 12 | una semifinale difficile per gli aspiranti chef

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Siamo arrivati ad un soffio dalla finalissima. I sei12, Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara, sono pronti per mettersi in gioco e conquistare il loro posto nella finalissima. Domani, giovedì 23 febbraio – su Sky e in streaming su NOW – dovranno fronteggiare prove difficilissime per raggiungere l’agognato traguardo. Non perderti la puntata di, abbonati subito a Now!12, anticipazioni 23 Febbraio I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi potrà continuare a concorrere per diventare il dodicesimono nella puntata del talent cooking domani, 23 Febbraio ...