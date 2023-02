Massacrato in casa Ucciso dopo una lite con tredici coltellate Caccia all'amico in fuga (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vittima e killer erano insieme a cena poi la discussione che è degenerata, il cadavere è stato trovato dal fratello del giovane: 'Pierpaolo era solare'. Si cerca un trentenne con problemi psicologici. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vittima e killer erano insieme a cena poi la discussione che è degenerata, il cadavere è stato trovato dal fratello del giovane: 'Pierpaolo era solare'. Si cerca un trentenne con problemi psicologici. ...

