Martinez mette all’asta i guanti usati al Mondiale per la Fondazione Pediatrica Argentina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Dibu Martinez ha annunciato che metterà all’asta i suoi guanti usati durante il Mondiale in Qatar vinto con la sua Argentina. Il denaro verrà devoluto interamente alla Fondazione Pediatrica Argentina (FuPeA) e saranno messi a beneficio della sala di Oncologia del Garrahan Hospital. Martinez ha commentato così la scelta sui suoi canali social: «Qui lascio i guanti firmati per la raccolta e spero che con il ricavato possano aiutare il reparto di Oncologia del Garrahan Hospital. In bocca al lupo!». @emiMartinezz1 subastará sus guantes firmados a beneficio de la sala de oncología del Hospital Garrahan. Son los que usó en el Mundial de Qatar. Mientras muchos lo ven ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Dibuha annunciato cherài suoidurante ilin Qatar vinto con la sua. Il denaro verrà devoluto interamente alla(FuPeA) e saranno messi a beneficio della sala di Oncologia del Garrahan Hospital.ha commentato così la scelta sui suoi canali social: «Qui lascio ifirmati per la raccolta e spero che con il ricavato possano aiutare il reparto di Oncologia del Garrahan Hospital. In bocca al lupo!». @emiz1 subastará sus guantes firmados a beneficio de la sala de oncología del Hospital Garrahan. Son los que usó en el Mundial de Qatar. Mientras muchos lo ven ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Martinez mette all'asta i guanti usati al #Mondiale per la Fondazione Pediatrica #Argentina L’asta FuPeA, intitol… - GenoaCFC : ?? 33'| Pareggio del Modena. Palla recuperata in attacco dai padroni di casa, irrompe Strizzolo che di sinistro met… - Bertolca10 : Per Lautaro Martinez sono 90 gol in 213 gare. Mette nel mirino Mario Corso (95). Tra i giocatori ancora in attività… - infoitsport : Jorginho mette Dibu Martinez dalla parte sbagliata della storia - Idonotcombdolls : @miikasia Sto pingendo ciabattata irreale, per fortuna Martinez la mette dentro e annulla sto scempio dal cartellino dei marcatori -