Marsura vuole convincere l’Ascoli | “Benevento forte ma vogliamo vincere”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGiorno di conferenza stampa al Picchio Village, casa del. A parlare l’attaccante Davide, arrivato in bianconero dal Modena l’ultimo giorno della sessione invernale di mercato. In predicato di giocare contro il, per le tante assenze a cui dovrà far fronte il tecnico Breda, il giocatore ha collezionato fino ad ora 3 presenze da subentrato nelle gare contro Cittadella, Perugia e Parma. Compleanno – “Sto diventando vecchio. Ho festeggiato con la mia famiglia, ero contento, avevamo vinto col Parma, ancor prima col Perugia, siamo in un momento positivo, sono contento, dobbiamo continuare su questa strada”. Impatto – “Non mi aspettavo così il mio inizio, sicuramente a Cittadella abbiamo disputato una brutta partita, poi c’è stato il cambio di allenatore, Mister Breda lo avevo avuto a ...