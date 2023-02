Marquez: “Un inverno senza infortuni per lanciare la Honda” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Presentazione a Madrid della nuova livrea della Repsol Honda, moto affidata a due campioni del mondo, una coppia tutta spagnola: il veterano Marc Marquez e il nuovo acquisto Joan Mir, arrivato dalla Suzuki. La RC213V svelata è nell`ultima configurazione scelta da Marquez nei test di Sepang, con la nuova presa d`aria sul cupolino e le ali di ispirazione Aprilia che avevamo già visto alla fine del 2022. "È stato finalmente un inverno normale, dato che nelle ultime cinque stagioni sono sempre stato infortunato" ha detto Marc Marquez costretto a quattro interventi chirurgici all`omero del braccio destro che gli hanno permesso di tornare in sella alla sua Honda senza il dolore patito nell`ultimo triennio."Mi è servito per riposare, ne avevo bisogno e per prepararmi al ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Presentazione a Madrid della nuova livrea della Repsol, moto affidata a due campioni del mondo, una coppia tutta spagnola: il veterano Marce il nuovo acquisto Joan Mir, arrivato dalla Suzuki. La RC213V svelata è nell`ultima configurazione scelta danei test di Sepang, con la nuova presa d`aria sul cupolino e le ali di ispirazione Aprilia che avevamo già visto alla fine del 2022. "È stato finalmente unnormale, dato che nelle ultime cinque stagioni sono sempre stato infortunato" ha detto Marccostretto a quattro interventi chirurgici all`omero del braccio destro che gli hanno permesso di tornare in sella alla suail dolore patito nell`ultimo triennio."Mi è servito per riposare, ne avevo bisogno e per prepararmi al ...

