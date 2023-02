Marotta: «Inter, col Porto test importante! Lukaku? Siamo fiduciosi» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Inter-Porto, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League DETERMINATI – Queste le parole di Marotta: «Io credo che in questo turno sono coinvolte squadre che hanno una caratura europea. Per noi è un test importante, se guardiamo il passato recente di questa squadra ha eliminato squadre italiane. Siamo motivati, determinati, sono certo che faremo una bella partita. Scelte di Inzaghi? Lukaku ha 103 kg da portare sulle spalle, deve essere al 100% e non lo è ancora. Sta recuperando la forma migliore, credo che l’allenatore sia l’unico in grado di poterne valutare l’efficienza. Oramai si gioca 100 minuti, nell’economia della gara, anche i co-titolari possono essere ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League DETERMINATI – Queste le parole di: «Io credo che in questo turno sono coinvolte squadre che hanno una caratura europea. Per noi è unimportante, se guardiamo il passato recente di questa squadra ha eliminato squadre italiane.motivati, determinati, sono certo che faremo una bella partita. Scelte di Inzaghi?ha 103 kg da portare sulle spalle, deve essere al 100% e non lo è ancora. Sta recuperando la forma migliore, credo che l’allenatore sia l’unico in grado di poterne valutare l’efficienza. Oramai si gioca 100 minuti, nell’economia della gara, anche i co-titolari possono essere ...

