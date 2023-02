Marjan Kamali | “Canto la caparbia forza dell’amore delle donne iraniane” Oggi esce anche in Italia il suo “La ragazza di Teheran”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Non dimenticate le ragazze. Non distogliete lo sguardo. Gridano per le strade da generazioni e adesso è ora che il mondo le ascolti. Lo meritano: il loro coraggio è immenso. Meritano la loro libertà. Sono una narratrice e conosco il potere universale della parola. Con il mio romanzo ho voluto mostrare ai lettori le gioie, le pene, gli amori, i sogni e le paure di due ragazzi, e in fondo di tutte lee di tutti i ragazzi di. Se le nostre speranze alla fine sono le stesse, per una generazione o per un’altra, in una parte del pianeta o nell’altra, è perché le nostre anime sono una cosa sola”. Nata in Turchia da genitori iraniani e cresciuta tra Iran, Germania e Stati Uniti, dove si è laureata in letteratura a Berkeley e specializzata in scrittura creativa alla New York University,...